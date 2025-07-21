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21 июля 2025 в 14:15

В Польше нашли крупное месторождение нефти и газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Польше обнаружили крупное месторождение нефти и природного газа, сообщает TVP 3. Предварительно, запасы могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа.

Издание пишет, что это может стать прорывом в польской энергетике. Компания Central European Petroleum (CEP) уже объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения углеводородов. Месторождение находится в Балтийском море в шести километрах от города Свиноуйсьце. Там уже пробурили скважину глубиной 9,5 метра.

Ранее стало известно, что российские военные установили контроль над вторым из четырех украинских месторождений лития. Речь идет о месторождении в поселке Шевченко в Донецкой Народной Республике, которое считается самым перспективным на Украине.

Месторождение было открыто в 1982 году. Оно занимает территорию примерно 40 гектаров на восточной окраине поселка. Помимо лития, в Шевченко имеются залежи редких металлов, которые делают объект стратегически важным в свете глобального роста спроса на сырье для производства электроники.

нефть
газ
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Польша
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