03 февраля 2026 в 13:12

Сестра Гуфа прибыла в Наро-Фоминск, где будут судить рэпера

Сестра Гуфа Ольга Долматова приехала поддержать брата на суде в Наро-Фоминске

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сестра рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), Ольга Долматова, приехала в Наро-Фоминск, чтобы поддержать брата на суде по делу о грабеже, сообщает корреспондент NEWS.ru. Девушка заявила, что переживает за него. Тем временем на заседании были заслушаны показания потерпевших, не пожелавших присутствовать лично.

Поддерживаю [брата] и переживаю, — призналась она.

Ранее суд принял решение о проведении закрытого заседания по делу о грабеже, в котором фигурирует известный рэпер Гуф. Адвокат артиста аргументировал необходимость проведения закрытого заседания тем, что это поможет избежать раскрытия семейных секретов и информации, способной нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал это предложение.

До этого руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что рэперу и его сообщнику по делу о грабеже может грозить до семи лет заключения. Однако юрист не исключает ужесточения обвинения, что увеличит возможный срок до 10 лет. Фигурантам инкриминируют грабеж, совершенный группой лиц, напомнил эксперт.

