Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:03

Генсек НАТО выступил в Верховной раде Украины

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев и выступил в Верховной раде

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев и выступил в Верховной раде, сообщает официальный YouTube-канал украинского парламента. Дальнейшие подробности программы визита пока не разглашаются.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что Рютте не сместят с поста из-за слов о слабой Европе, неспособной защитить себя без США. По его словам, несмотря на то, что в ЕС разгорелся целый скандал из-за данных высказываний, убрать Рютте с политической арены способен только американский президент Дональд Трамп.

До этого Рютте заявил, что Европейский союз не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в одиночку обеспечивать потребности Украины в вооружениях. По его словам, Альянс продолжит закупки оружия у США для помощи Киеву.

Также Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

Кроме того, генсек НАТО говорил, что эпоха, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами».

Марк Рютте
НАТО
Украина
Верховная рада
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Магнитные бури сегодня, 3 февраля: что завтра, «черные лебеди» на Солнце
Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его подработке
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.