Генсек НАТО выступил в Верховной раде Украины Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев и выступил в Верховной раде

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев и выступил в Верховной раде, сообщает официальный YouTube-канал украинского парламента. Дальнейшие подробности программы визита пока не разглашаются.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что Рютте не сместят с поста из-за слов о слабой Европе, неспособной защитить себя без США. По его словам, несмотря на то, что в ЕС разгорелся целый скандал из-за данных высказываний, убрать Рютте с политической арены способен только американский президент Дональд Трамп.

До этого Рютте заявил, что Европейский союз не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в одиночку обеспечивать потребности Украины в вооружениях. По его словам, Альянс продолжит закупки оружия у США для помощи Киеву.

Также Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

Кроме того, генсек НАТО говорил, что эпоха, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами».