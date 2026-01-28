Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Политолог Рар: Рютте не смогут сместить с поста из-за слов о слабой Европе

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте не сместят с поста из-за слов о слабой Европе, неспособной защитить себя без США, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, несмотря на то, что в ЕС разгорелся целый скандал из-за данных высказываний, убрать Рютте с политической арены способен только американский президент Дональд Трамп.

Европейцы продолжают критиковать председателя Рютте за слова о том, что Альянс не может обойтись без защиты США. Но снять его с поста никто не может, кроме Трампа. Рютте умеет льстить главе Белого дома как никто другой. Да, Германия и Франция подумывают о том, как через несколько лет сделать Европу более автономной и независимой от США, но большинство стран на юге и востоке Европы не хотят пускаться в одинокое «мореплавание». Для реальной автономизации Европы понадобятся годы, если не десятилетия. Здравомыслящие политики в Евросоюзе ни могут этого не понимать, — отметил Рар.

Ранее сообщалось, что главной задачей Рютте стало недопущение выхода США из Альянса во время президентства Трампа. Именно этот приоритет может определять его текущую политическую линию.

