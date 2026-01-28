В Европе раскрыли главную задачу генсека НАТО Politico: Рютте стремится не допустить выхода США из НАТО при Трампе

Главной задачей генерального секретаря НАТО Марка Рютте стало недопущение выхода США из Альянса во время президентства Дональда Трампа, сообщает газета Politico. По данным издания, именно этот приоритет определяет его текущую политическую линию.

Хотя Рютте настаивает на том, что он представляет всех союзников по НАТО, ясно, что его первоочередная задача — не допустить выхода Соединенных Штатов при Трампе из Европы, — говорится в публикации.

Подобный подход становится предметом критики, поскольку, по мнению оппонентов, он отодвигает на второй план другие обязанности генсека, сказано в материале. Такая стратегия может привести к конфронтации с рядом европейских стран, добавили в издании.

Ситуация, по мнению авторов, отражает углубляющийся раскол внутри НАТО. С одной стороны — убежденность Рютте в том, что сохранение лояльности Трампа является единственным способом удержать Альянс, с другой — растущая обеспокоенность европейских государств тем, что подобный курс может подорвать единство организации, говорится в статье.

Ранее Рютте заявил, что Европейский союз не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в одиночку обеспечивать потребности Украины в вооружениях. По его словам, Альянс продолжит закупки оружия у США для помощи Киеву. Также генсек НАТО говорил, что эпоха, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами».