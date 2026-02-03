Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай

Пикировка томатов кажется хлопотным делом, но именно она помогает вырастить по настоящему крепкую рассаду. Я давно убедилась: если сделать все аккуратно и вовремя, растения меньше болеют и лучше приживаются в грунте. Этот способ прост, но требует внимания к деталям.

Пикировка нужна не только для пересадки. Во время нее легко отобрать слабые сеянцы и дать простор сильным. Процедура стимулирует рост боковых корней, формирует компактную корневую систему и повышает жизнеспособность рассады. Начинать стоит, когда появляется первая пара настоящих листочков. Особое значение имеет грунт. Для смеси беру огородную землю — 4/5 части, покупной грунт — 1/5 части, добавляю торф, перегной, суперфосфат — 10–15 г, древесную золу — 0,5 л и песок или вермикулит. Все хорошо перемешиваю.

На дно емкости кладу пенопластовую крошку для тепла и рыхлости. Главный корень укорачиваю на 1/3 и заглубляю сеянец до семядольных листочков. После пересадки почву умеренно увлажняю из пульверизатора. В итоге рассада быстро трогается в рост и закладывает основу будущего урожая.

Хотите крепкую рассаду томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — легкая конкуренция идет им только на пользу.