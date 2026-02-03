Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:00

Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пикировка томатов кажется хлопотным делом, но именно она помогает вырастить по настоящему крепкую рассаду. Я давно убедилась: если сделать все аккуратно и вовремя, растения меньше болеют и лучше приживаются в грунте. Этот способ прост, но требует внимания к деталям.

Пикировка нужна не только для пересадки. Во время нее легко отобрать слабые сеянцы и дать простор сильным. Процедура стимулирует рост боковых корней, формирует компактную корневую систему и повышает жизнеспособность рассады. Начинать стоит, когда появляется первая пара настоящих листочков. Особое значение имеет грунт. Для смеси беру огородную землю — 4/5 части, покупной грунт — 1/5 части, добавляю торф, перегной, суперфосфат — 10–15 г, древесную золу — 0,5 л и песок или вермикулит. Все хорошо перемешиваю.

На дно емкости кладу пенопластовую крошку для тепла и рыхлости. Главный корень укорачиваю на 1/3 и заглубляю сеянец до семядольных листочков. После пересадки почву умеренно увлажняю из пульверизатора. В итоге рассада быстро трогается в рост и закладывает основу будущего урожая.

Хотите крепкую рассаду томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — легкая конкуренция идет им только на пользу.

Проверено редакцией
Читайте также
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Общество
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Общество
Рубленые куриные котлеты с майонезом: сочные, мягкие и исчезают прямо со сковороды
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Общество
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Рассада томатов без головной боли: два семечка в стакан — и никаких пикировок!
Общество
Рассада томатов без головной боли: два семечка в стакан — и никаких пикировок!
Клубника‑чемпионка на вашем участке: старый метод мульчирования, который творит чудеса
Общество
Клубника‑чемпионка на вашем участке: старый метод мульчирования, который творит чудеса
рассады
советы
огороды
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.