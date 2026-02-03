Рулет «Браунти»: шоколадный с кокосовой начинкой. Нежный, влажный, с насыщенным вкусом — готовится проще, чем кажется!

Представьте: тонкий пласт шоколадного бисквита, настолько влажный и податливый, что сворачивается в рулет, не трескаясь, будто дорогая ткань. А внутри — облако из кокосовой стружки и масла, которое не тает, а нежно обнимает каждый шоколадный слой. Это не просто десерт, это мастер-класс по идеальной текстуре.

Для шоколадного бисквита два яйца взбиваю с 150 граммами сахара до светлой пышной массы. Добавляю 100 мл кефира или простокваши комнатной температуры и 80 мл растительного масла без запаха, перемешиваю. В отдельной миске смешиваю 140 граммов просеянной муки, 30 граммов какао-порошка, половину чайной ложки соды и щепотку соли. Соединяю сухую смесь с жидкой, аккуратно перемешиваю до исчезновения комков. В последнюю очередь вливаю 60 мл кипятка, быстро размешиваю — тесто станет жидким. Выливаю тесто на противень (примерно 30×40 см), застеленный бумагой для выпечки, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут, пока корж не пропечется, но останется мягким. Готовому горячему коржу даю постоять 2-3 минуты, затем накрываю его чистым кухонным полотенцем, сверху — разделочной доской и аккуратно переворачиваю конструкцию. Снимаю противень, осторожно отклеиваю бумагу для выпечки. С помощью полотенца сразу же сворачиваю корж в неплотный рулет вместе с тканью и оставляю остывать в таком виде.

Для начинки 100 граммов размягченного сливочного масла взбиваю с 100 граммами сахарной пудры. Добавляю 100 граммов сухой кокосовой стружки и 2-3 столовые ложки молока или сливок, взбиваю до получения однородного, пластичного крема. Остывший рулет аккуратно разворачиваю. Равномерно распределяю по всей поверхности кокосовый крем, отступая от краев 1-2 см. С помощью полотенца снова аккуратно сворачиваю рулет, уже с начинкой. Готовый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на пару часов для стабилизации. Перед подачей посыпаю кокосовой стружкой или какао-порошком.

