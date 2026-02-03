Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:36

Рулет «Браунти»: шоколадный с кокосовой начинкой. Нежный, влажный, с насыщенным вкусом — готовится проще, чем кажется!

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте: тонкий пласт шоколадного бисквита, настолько влажный и податливый, что сворачивается в рулет, не трескаясь, будто дорогая ткань. А внутри — облако из кокосовой стружки и масла, которое не тает, а нежно обнимает каждый шоколадный слой. Это не просто десерт, это мастер-класс по идеальной текстуре.

Для шоколадного бисквита два яйца взбиваю с 150 граммами сахара до светлой пышной массы. Добавляю 100 мл кефира или простокваши комнатной температуры и 80 мл растительного масла без запаха, перемешиваю. В отдельной миске смешиваю 140 граммов просеянной муки, 30 граммов какао-порошка, половину чайной ложки соды и щепотку соли. Соединяю сухую смесь с жидкой, аккуратно перемешиваю до исчезновения комков. В последнюю очередь вливаю 60 мл кипятка, быстро размешиваю — тесто станет жидким. Выливаю тесто на противень (примерно 30×40 см), застеленный бумагой для выпечки, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут, пока корж не пропечется, но останется мягким. Готовому горячему коржу даю постоять 2-3 минуты, затем накрываю его чистым кухонным полотенцем, сверху — разделочной доской и аккуратно переворачиваю конструкцию. Снимаю противень, осторожно отклеиваю бумагу для выпечки. С помощью полотенца сразу же сворачиваю корж в неплотный рулет вместе с тканью и оставляю остывать в таком виде.

Для начинки 100 граммов размягченного сливочного масла взбиваю с 100 граммами сахарной пудры. Добавляю 100 граммов сухой кокосовой стружки и 2-3 столовые ложки молока или сливок, взбиваю до получения однородного, пластичного крема. Остывший рулет аккуратно разворачиваю. Равномерно распределяю по всей поверхности кокосовый крем, отступая от краев 1-2 см. С помощью полотенца снова аккуратно сворачиваю рулет, уже с начинкой. Готовый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на пару часов для стабилизации. Перед подачей посыпаю кокосовой стружкой или какао-порошком.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай
Общество
Секрет крепкой рассады без лишних потерь: как правильно пикировать томаты, чтобы они росли сильными и дали щедрый урожай
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Общество
Что есть перед выходом на мороз: простой зимний рацион, который помогает меньше мерзнуть и дольше сохранять тепло
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество
Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
еда
рецепты
рулеты
торты
шоколад
кокос
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.