03 февраля 2026 в 13:07

Песков предупредил о росте угроз после истечения ДСНВ

Песков: мир станет опаснее после прекращения действия Договора СНВ

Дмитрий Песков
Глобальная безопасность окажется под серьезной угрозой в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что время стремительно сокращается, и уже через несколько дней мир может стать значительно более опасным, передает РИА Новости.

Действительно, время сокращается, как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор, — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что впервые США и РФ, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, могут остаться без базового документа, который их ограничивает и контролирует, что, по мнению Москвы, является крайне негативным сценарием. Договор официально утрачивает силу 5 февраля текущего года.

Ранее Песков отметил, что инициатива Москвы по ДСНВ по-прежнему остается актуальной, однако Россия до сих пор не получила ответа от американской стороны. Он подчеркнул, что предложение остается «на столе».

