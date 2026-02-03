Песков призвал восстановить права российской сборной по футболу

Российская футбольная сборная должна вернуться к участию в турнирах под эгидой ФИФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее заявление главы федерации Джанни Инфантино, передает РИА Новости.

И наши футболисты, и наша сборная должна получить, должна быть полностью восстановлена в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА. Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся, — сказал Песков.

Ранее с подобным заявлением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что организацию нужно рассмотреть вопрос о снятии запрета для российских команд, потому что санкции бесполезны.

Однако Украинская ассоциация футбола выступила против этого. Она обратилась к ФИФА с просьбой не менять свою позицию и оставить санкции в силе.

Ранее Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей. Глава организации также отметил, что важно дать российским футболистам шанс играть в Европе. В то же время совет Международной федерации футбола отказался рассматривать вопрос о возвращении российских команд на турниры.