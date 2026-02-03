Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:34

Украинский офицер попался на издевательствах над мобилизованными

Офицера ВСУ задержали за избиения мобилизованных

Начальник группы одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Киевской области задержан за систематические издевательства над мобилизованными, сообщает пресс-служба Госбюро расследований Украины. По данным ведомства, офицер избивал военнообязанных ногами и снимал все это на видео.

Должностное лицо унижало военнообязанных, применяло к ним физическое насилие и фиксировало свои действия на видео <…> Офицер <…> избивал ногами мобилизованных, <…> действия носили системный характер, — говорится в сообщении.

Офицеру предъявили обвинения по статье «Превышение власти в условиях военного положения». Максимальное наказание по данной статье достигает 12 лет лишения свободы.

Ранее руководитель медслужбы «Ульф» Алина Михайлова сообщила, что из 30 тыс. ежемесячно мобилизуемых военнослужащих около 20 тыс. самовольно уходят из части, остаются в армии лишь 10 тыс. По ее оценке, текущая ситуация имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

До этого украинский военнопленный Вячеслав Танцюра рассказал, что полковник ВСУ систематически отнимал у бойцов банковские карты и забирал их деньги. Он отметил, что офицер использовал эти средства для азартных игр.

