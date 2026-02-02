«Будет еще хуже»: в медслужбе оценили ситуацию с личным составом ВСУ Глава медслужбы Михайлова заявила о массовом бегстве мобилизованных из ВСУ

Из 30 тыс. ежемесячно мобилизуемых военнослужащих около 20 тыс. самовольно уходят из части, остаются в армии лишь 10 тыс., заявила в беседе с украинским изданием «Страна.ua» руководитель медслужбы «Ульф» Алина Михайлова. По ее оценке, текущая ситуация имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

Будет еще хуже, — предупредила Михайлова.

Ранее в пресс-службе полиции Николаевской области Украины сообщили о незаконном удержании и избиении мужчины сотрудниками местного ТЦК. Пострадавший написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. По данному факту было открыто уголовное производство.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что отпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и против воли удерживали в помещении.