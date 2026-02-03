Зимняя Олимпиада — 2026
Десятки туристов застряли на 60-метровой высоте

The Sun: аттракцион в Бразилии сломался с 40 туристами на высоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В бразильском городе Балнеариу-Камбориу панорамный аттракцион Super Gyro Tower внезапно остановился и оставил 40 человек висеть в воздухе на высоте 60 метров, передает издание The Sun. Среди пострадавших оказались туристы и местные жители, включая адвоката Андре де Оливейру Куто.

Мы были там более двух часов, — рассказал он.

Спасатели поднялись по аттракциону, закрепили страховочные тросы и начать эвакуацию. Людям пришлось спускаться по одному. По предварительным данным, причиной остановки аттракциона стало отключение электричества, которое активировало аварийный механизм.

До этого в украинском городе Черкассы из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения. Это произошло в морозную погоду, когда температура опустилась примерно до −6 градусов.

Также стало известно, что на круизном лайнере Balmoral, принадлежащем компании Fred Olsen Cruise Lines, произошло массовое заболевание пассажиров. Примерно у 200 человек проявились симптомы, такие как рвота и диарея, что характерно для инфекции желудочно-кишечного тракта.

