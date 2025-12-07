Солдаты ВСУ наотрез отказались идти в окопы в Днепропетровской области Солдаты ВСУ наотрез отказались возвращаться на позиции под Днепром

В рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь, что стало известно из радиоперехватов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.

Из содержания переговоров следует, что подразделение из 12 человек самовольно покинуло рубежи после ударов противника. Украинский офицер, зафиксированный на записи, пытался заставить подчиненных вернуться на позиции, апеллируя к закону и угрожая тюремным заключением за невыполнение боевого приказа.

Вы понимаете, что у меня контузия, или нет? — ответил военнослужащий, покинувший позицию.

Командир, признав отсутствие резервов для ротации, в нецензурной форме требовал от выживших занять прежние места, несмотря на состояние их здоровья и нехватку сил. Словесная перепалка в эфире завершилась потоком взаимных обвинений.

Ранее боец ВСУ из-за систематических издевательств расстрелял троих сослуживцев и добровольно сдался в руки российских военных. По его словам, солдаты избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.