ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:23

Солдаты ВСУ наотрез отказались идти в окопы в Днепропетровской области

Солдаты ВСУ наотрез отказались возвращаться на позиции под Днепром

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты на фоне высоких потерь, что стало известно из радиоперехватов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов.

Из содержания переговоров следует, что подразделение из 12 человек самовольно покинуло рубежи после ударов противника. Украинский офицер, зафиксированный на записи, пытался заставить подчиненных вернуться на позиции, апеллируя к закону и угрожая тюремным заключением за невыполнение боевого приказа.

Вы понимаете, что у меня контузия, или нет? — ответил военнослужащий, покинувший позицию.

Командир, признав отсутствие резервов для ротации, в нецензурной форме требовал от выживших занять прежние места, несмотря на состояние их здоровья и нехватку сил. Словесная перепалка в эфире завершилась потоком взаимных обвинений.

Ранее боец ВСУ из-за систематических издевательств расстрелял троих сослуживцев и добровольно сдался в руки российских военных. По его словам, солдаты избивали и унижали его из-за незнания украинского языка и попыток общаться с ними на русском.

ВСУ
Украина
Днепропетровская область
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
«Возможно, Путин прав»: в Британии пришли к неожиданным выводам
Покровск, Харьков, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 декабря
В Ленобласти прогремело «эхо войны»
Вулкан на Гавайях изверг пугающе большой фонтан лавы
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.