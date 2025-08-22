Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 05:45

За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор

Минтранс: за каждого авиапассажира будет установлен сбор в 150 рублей

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России разработал подробный регламент по сбору и использованию нового аэропортового сбора, передает ТАСС. Соответствующий проект постановления определяет механизм взноса в размере 150 рублей с каждого авиапассажира. Средства будут направлены исключительно на модернизацию инфраструктуры российских аэродромов.

Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать в течение шести лет. Важно отметить, что напрямую пассажиры сбор не оплачивают — эту обязанность возложат на авиакомпании.

Оператором, ответственным за аккумуляцию и целевое распределение средств, станет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Аэропорты объединят в группы, и деньги, собранные с пассажиров каждой группы, будут направляться на развитие именно ее инфраструктуры. Если эти правила будут приняты, то они будут действовать до 1 марта 2032 года.

Базовая ставка сбора установлена на уровне 150 рублей с пассажира. Однако итоговая сумма может меняться, так как в формуле учтены прогнозируемый уровень инфляции и корректирующий коэффициент.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали, что билет на высокоскоростную железную дорогу Москва — Петербург на начальном этапе будет стоить на уровне 8905 рублей. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подчеркивал, что всего затраты на строительство оцениваются в 1,5 трлн рублей. Вместе с сопутствующими затратами — 1,755 трлн рублей.

Минтранс
Россия
сборы
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.