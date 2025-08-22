За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор Минтранс: за каждого авиапассажира будет установлен сбор в 150 рублей

Минтранс России разработал подробный регламент по сбору и использованию нового аэропортового сбора, передает ТАСС. Соответствующий проект постановления определяет механизм взноса в размере 150 рублей с каждого авиапассажира. Средства будут направлены исключительно на модернизацию инфраструктуры российских аэродромов.

Планируется, что новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года и будут действовать в течение шести лет. Важно отметить, что напрямую пассажиры сбор не оплачивают — эту обязанность возложат на авиакомпании.

Оператором, ответственным за аккумуляцию и целевое распределение средств, станет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Аэропорты объединят в группы, и деньги, собранные с пассажиров каждой группы, будут направляться на развитие именно ее инфраструктуры. Если эти правила будут приняты, то они будут действовать до 1 марта 2032 года.

Базовая ставка сбора установлена на уровне 150 рублей с пассажира. Однако итоговая сумма может меняться, так как в формуле учтены прогнозируемый уровень инфляции и корректирующий коэффициент.

