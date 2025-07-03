«На грани»: экономист раскрыл, грозит ли экономике РФ рецессия

Российская экономика в настоящее время находится на грани спада, однако рецессии не предвидится, заявил главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По словам специалиста, которые приводит РИА Новости, во второй половине года она начнет подниматься.

Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься. Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем они, скорее, понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали, — подчеркнул Клепач.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка, которую установил регулятор, не рассчитана на длительный период. Параметры, заложенные в национальных проектах, предполагают новые направления, объяснил он.

Ранее советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов заявил, что регулятор на июльском заседании будет изучать вариант снижения ключевой ставки шагом не менее 1 процентного пункта. По его словам, в этом даже не стоит сомневаться.