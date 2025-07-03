В ЦБ раскрыли, ждать ли снижения ключевой ставки в июле

Центральный банк России на июльском заседании изучит вариант снижения ключевой ставки шагом не менее 1 процентного пункта, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом нет никаких сомнений.

При том, что замедление инфляции ускорилось, наверно, меньший шаг, чем мы рассматривали ранее, не будем. Я думаю, такие предложения (от 100 б. п.) будут лежать на столе, — подчеркнул Тремасов.

До этого экономист Александр Разуваев заявил, что ключевая ставка может снизиться до 16% к концу 2025 года. По его словам, улучшение ситуации с инфляцией создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. Он отметил, что уже 25 июля ставка может быть уменьшена до 18%, а ее дальнейшее снижение будет зависеть от экономических условий.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.