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03 июля 2025 в 16:20

«Уже все знают»: экономист раскрыл судьбу ключевой ставки на конец года

Экономист Разуваев: ключевая ставка может снизиться до 16% к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка в России может снизиться до 16% к концу 2025 года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, улучшение ситуации с инфляцией создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. Он отметил, что уже 25 июля ставка может быть уменьшена до 18%, а ее дальнейшее снижение будет зависеть от экономических условий.

С инфляцией лучше все. 25 июля ЦБ снизит ключевую ставку до 18%. На мой взгляд, на конец года будет 16%. Говорят, что может быть 14–15%, но я в этом плане консервативен. Я считаю, что будет 16% и 12–13% на лето будущего года. Я допускаю такую вещь, что уже все знают в Кремле, что в этом году на Украине будет мир, а значит, оборонные расходы надо снижать, — пояснил Разуваев.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.

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