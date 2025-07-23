В России обрушился спрос на автокредиты НБКИ: число выданных автокредитов в июне снизилось на 41% с 2024 года

Число выданных в России автомобильных кредитов за июнь составило 88,5 тысяч, что на 40% меньше, чем в июне прошлого года, говорится в публикации Национального бюро кредитных историй. При этом в сравнении с прошлым месяцем количество автокредитов выросло на 7,8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача автокредитов, напротив, существенно сократилась — на 41,1% (или в 1,7 раза) (в июне 2024 года — 150,1 тысяч единиц), — отмечается в релизе НКБИ.

Больше всего займов на покупку автомобиля в прошлом месяце оформили в Подмосковье — 5,71 тысячи, Москве — 5,6 тысячи, Татарстане — 4,4 тысячи, Санкт-Петербурге — 4,01 тысячи и Краснодарском крае — 3,98 тысячи. Единственным регионом из топ-30, в котором количество выданных автокредитов за месяц сократилось, оказалась Белгородская область — падение на 3,6%.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%. По его словам, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%. При таком развитии событий удастся стабилизировать состояние экономики и держать инфляцию на нормальном уровне.