Махонин раскрыл, будет ли парад 9 мая в Перми

Шествие войск Пермского гарнизона 9 мая не состоится в краевом центре для обеспечения безопасности граждан, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале. Решение принято, чтобы не отвлекать силовиков от выполнения задач по защите местных жителей. При этом ветеранов обязательно поздравят, добавил он.

По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков, — говорится в сообщении.

Ранее Махонин рассказал, что нейрохирургический корпус местной больницы пострадал при ударе украинских беспилотников. Несмотря на атаку, две операции, проходившие в тот момент внутри здания, закончились благополучно.

Кроме того, он сообщил, что в результате атаки дронов пострадал один мужчина, а также повреждены жилые и административные строения. Глава региона дал указание руководителям муниципалитетов незамедлительно ликвидировать последствия происшествия.