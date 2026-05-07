07 мая 2026 в 15:07

Дрон ВСУ повредил корпус нейрохирургии в пермской больнице

Нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае получил повреждения при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в видео, опубликованном в его канале в Telegram-канале. В момент атаки в здании проводились две операции, которые завершились успешно.

Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии, — сказал глава региона.

Ранее он сообщил, что при атаке дронов пострадал один мужчина, а также повреждены жилые и административные здания. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов оперативно ликвидировать последствия ударов.

Также Махонин сообщил, что один из промышленных объектов региона был атакован вражеским дроном. На месте работают все оперативные службы, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что после экспертизы обломков воздушная цель, атаковавшая Петербург из воздушного пространства Латвии, идентифицирована как беспилотник Ан-196 «Лютый». Данный аппарат состоит на вооружении ВСУ.

