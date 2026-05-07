07 мая 2026 в 19:30

«Не мы закрылись, они от нас»: Дрозденко о поиске новых рынков вместо ЕС

Дрозденко заявил о замещении рынка ЕС для Ленобласти странами Центральной Азии

Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После закрытия европейского рынка Ленинградская область переориентировалась на Центральную Азию, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор региона Александр Дрозденко. Итог последнего визита в Ташкент — 11 контрактов из 14 возможных, а также 62 компании, уже вышедшие на рынок республики, отметил он.

Раньше наша экономика была ориентирована на Скандинавию и Европу. Но рынок Европы от нас закрылся — не мы закрылись, они от нас. Мы как решительные хозяева начали искать новые рынки. Один Узбекистан — 40 миллионов человек, — сказал Дрозденко.

Он рассказал, что из 14 компаний, привезенных регионом на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в конце апреля, 11 подписали соглашения, а с момента открытия фронт-офиса в Ташкенте 62 ленинградские компании уже вышли на узбекский рынок.

Дрозденко отметил, что это не политика, а чистая экономика, продиктованная необходимостью загружать предприятия и сохранять рабочие места.

Ранее в Ташкенте состоялась 6-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — одна из ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. С 20 по 22 апреля 2026 года выставку посетили свыше 10 тыс. представителей бизнеса, государственных органов и экспертов из 35 стран, включая Узбекистан, Россию, Азербайджан, Афганистан, Белоруссию, Гану, Германию, Иран, Казахстан, Канаду, Катар, Киргизию, Китай, Латвию, Нигерию, Нидерланды, ОАЭ, США, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Турцию.

Наталья Петрова
Н. Петрова
