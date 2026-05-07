День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:47

В Польше ответили на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева, сообщил РИА Новости представитель МИД республики. Он добавил, что дипведомство также не планирует менять режим работы.

У нас нет планов какого-либо изменения режима или объема работы нашего представительства в Киеве, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что ЕС не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Москву во время парада Победы 9 мая.

До этого Минобороны РФ призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру украинской столицы.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает угрозы Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время парада Победы 9 мая как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.

Европа
Польша
дипломаты
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.