В Польше ответили на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева, сообщил РИА Новости представитель МИД республики. Он добавил, что дипведомство также не планирует менять режим работы.
У нас нет планов какого-либо изменения режима или объема работы нашего представительства в Киеве, — говорится в сообщении.
Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что ЕС не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева. Так он прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Москву во время парада Победы 9 мая.
До этого Минобороны РФ призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру украинской столицы.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает угрозы Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время парада Победы 9 мая как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.