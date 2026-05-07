МИД России вызывал посла Армении

Посол Армении Гурген Арсенян был вызван в Министерство иностранных дел России в четверг, 7 мая, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. По информации МИД, с ним провел встречу замминистра Михаил Галузин.

7 мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Гурген Арсенян. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, — говорится в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что руководство Армении пытается сохранять двойственную позицию, что наносит ущерб развитию взаимовыгодных российско-армянских отношений. По словам российского представителя, сотрудничество с Москвой приносит Еревану даже больше выгоды, чем самой РФ.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение, что сближение Армении с Европой не приведет к благу для ее граждан. По словам депутата, республика потеряет многое при разрыве связей с Москвой, однако нынешний кабинет Никола Пашиняна вряд ли решится на прямое столкновение с Россией.