Развожу кисель в молоке — получаются блинчики «Ягодный бархат»: тонкие, нежные и с ароматом на весь дом

Это один из тех старых домашних рецептов, который неожиданно оказывается лучше многих современных десертов. Сухой кисель здесь работает сразу за все: дает ягодный вкус, красивый цвет, сладость и тот самый аромат, из-за которого домашние начинают заглядывать на кухню еще во время жарки.

Получаются очень необычные блинчики: мягкие, нежные, с легкой ягодной кислинкой и тонкой румяной корочкой по краям. Особенно вкусно выходит с клубничным, вишневым или малиновым киселем — тогда тесто становится ярким и по-настоящему «десертным». А еще такие блинчики долго остаются мягкими и не становятся резиновыми после остывания.

Как готовить

Для приготовления понадобится: 60 г сухого киселя, 150–160 мл воды или молока, 1 яйцо, 110–120 г муки, 1/4 ч. л. разрыхлителя и 15 мл растительного масла без запаха.

Молоко слегка подогревают и постепенно всыпают сухой кисель, постоянно помешивая, чтобы не осталось комочков. Смесь прогревают еще около минуты — кисель должен полностью раствориться и стать однородным. После этого массу немного остужают.

Добавляют яйцо и хорошо размешивают. Затем всыпают муку с разрыхлителем и замешивают гладкое тесто без комков. В конце вливают растительное масло.

Тесто получается чуть гуще обычного блинного.

Сковороду хорошо разогревают и выпекают блинчики на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Шмырева Ольга приготовила блинчики, получилось необыкновенно вкусно. Кисель можно брать не рассыпчатый, а в брикете. Просто его нужно измельчить, иначе он долго растворяется в молоке.