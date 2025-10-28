Кисель не варю, делаю из него кекс: так готовили бабушки еще в советское время

Кисель из пакетированной смеси не варю, делаю из него кекс! Так готовили бабушки еще в советское время. Этот рецепт не отнимет много времени и усилий.

Вам понадобится: 1 пакет сухого киселя любого вкуса (лучше ягодного), 1 стакан муки, 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и 100 мл кефира. Смешайте все сухие ингредиенты в миске, добавьте яйца, кефир и масло, тщательно перемешайте до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Перелейте его в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки.

Вкус кекса получается нежным и влажным, с ярким ягодным ароматом и приятной кислинкой, а сахар в составе киселя обеспечивает идеальную сладость без приторности.

