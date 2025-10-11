Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:30

Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили

Забытый рецепт настоящего киселя: густой, как наши предки варили

Русский кисель совсем не похож на современный сладкий напиток из пакетика. Наши прадеды готовили густое блюдо, которое застывало настолько плотно, что его резали на куски и ели ложкой. Этот древний рецепт заслуживает возвращения на наши столы.

Для приготовления понадобится 300 г овсяной муки (можно смолоть овсяные хлопья), 1,5 литра теплой воды, 100 г ржаной муки, небольшой кусочек черного хлеба для закваски, соль по вкусу. Для подачи приготовьте растительное масло, мед или ягодный морс.

Смешайте овсяную и ржаную муку с водой, добавьте хлеб и оставьте в теплом месте на сутки для сквашивания. Процедите массу через марлю, отожмите жидкость. Варите на приглушенном огне, постоянно немного помешивая, пока смесь не станет густой — примерно 20–25 минут. Посолите по вкусу. Разлейте напиток по формам и охладите до полного застывания.

Готовый русский кисель узнаваем по приятной кислинке и плотной консистенции. Подавайте его охлажденным, полив маслом, медом или ягодным морсом, — так ели на Руси несколько веков подряд. Это сытное и полезное блюдо удивит вас своим необычным вкусом.

