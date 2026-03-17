17 марта 2026 в 03:16

Эти куриные рулетики с сыром и шпинатом — идеальный ужин без лишних хлопот. Нежное филе, тающая начинка и хрустящая корочка за 35 минут

Магия этого блюда — в контрасте. Снаружи куриный рулет покрыт идеально золотистой, хрустящей панировкой, которая издает тот самый аппетитный звук при разрезании.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500–600 г), сыр (твердый, например чеддер или гауда) — 150 г, шпинат свежий — 100 г, чеснок — 2 зубчика, яйцо куриное — 1-2 шт., мука пшеничная — 3-4 ст. ложки, панировочные сухари — 100 г, масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и разрезаю каждую грудку вдоль на две тонкие пластины. Отбиваю их молоточком через пищевую пленку до толщины около 5 мм. Сыр натираю на крупной терке. Шпинат мелко режу, чеснок пропускаю через пресс. В миске смешиваю сыр, шпинат и чеснок — это будет начинка.

Каждый пласт курицы слегка солю и перчу, выкладываю вдоль центра порцию начинки. Аккуратно, но плотно сворачиваю филе в рулет, начиная с узкого края, чтобы начинка не вытекла. Теперь каждый рулет последовательно обваливаю в муке, затем во взбитом яйце, и наконец, в панировочных сухарях, хорошенько прижимая крошки для надежного сцепления. Разогреваю в сковороде достаточное количество масла и обжариваю рулетики со всех сторон до появления красивой золотистой корочки — это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

Перекладываю обжаренные рулетики в форму для запекания и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 15–18 минут. Это нужно, чтобы курица гарантированно пропеклась внутри, оставаясь сочной. Подаю горячими, разрезав пополам, чтобы показать аппетитную тягучую начинку. Идеальным дополнением станет легкий овощной салат или картофельное пюре.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
