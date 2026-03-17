Эти куриные рулетики с сыром и шпинатом — идеальный ужин без лишних хлопот. Нежное филе, тающая начинка и хрустящая корочка за 35 минут

Эти куриные рулетики с сыром и шпинатом — идеальный ужин без лишних хлопот. Нежное филе, тающая начинка и хрустящая корочка за 35 минут

Магия этого блюда — в контрасте. Снаружи куриный рулет покрыт идеально золотистой, хрустящей панировкой, которая издает тот самый аппетитный звук при разрезании.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500–600 г), сыр (твердый, например чеддер или гауда) — 150 г, шпинат свежий — 100 г, чеснок — 2 зубчика, яйцо куриное — 1-2 шт., мука пшеничная — 3-4 ст. ложки, панировочные сухари — 100 г, масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и разрезаю каждую грудку вдоль на две тонкие пластины. Отбиваю их молоточком через пищевую пленку до толщины около 5 мм. Сыр натираю на крупной терке. Шпинат мелко режу, чеснок пропускаю через пресс. В миске смешиваю сыр, шпинат и чеснок — это будет начинка.

Каждый пласт курицы слегка солю и перчу, выкладываю вдоль центра порцию начинки. Аккуратно, но плотно сворачиваю филе в рулет, начиная с узкого края, чтобы начинка не вытекла. Теперь каждый рулет последовательно обваливаю в муке, затем во взбитом яйце, и наконец, в панировочных сухарях, хорошенько прижимая крошки для надежного сцепления. Разогреваю в сковороде достаточное количество масла и обжариваю рулетики со всех сторон до появления красивой золотистой корочки — это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

Перекладываю обжаренные рулетики в форму для запекания и отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 15–18 минут. Это нужно, чтобы курица гарантированно пропеклась внутри, оставаясь сочной. Подаю горячими, разрезав пополам, чтобы показать аппетитную тягучую начинку. Идеальным дополнением станет легкий овощной салат или картофельное пюре.

