Российский военный рассказал о самой позорной «доставке» пленных ВСУ Шесть бойцов ВСУ случайно приехали на позиции ВС России и попали в плен

Шесть украинских военных попали в плен, перепутав позиции, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Восток» с позывным Пресс. По его словам, инцидент произошел в селе Новониколаевка Днепропетровской области.

Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек, — уточнил военный.

По словам Пресса, в Новониколаевке у ряда украинских военных возникли трудности с применением выданного им оружия НАТО. Российские бойцы получили от них американские ручные гранатометы в качестве трофеев.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ с позывным Капибара рассказал, что попал в плен через четыре дня после прибытия на фронт. Он отметил, что подготовка в украинском подразделении практически отсутствовала. В настоящее время Капибара служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.