«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:02

Российский военный рассказал о самой позорной «доставке» пленных ВСУ

Шесть бойцов ВСУ случайно приехали на позиции ВС России и попали в плен

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шесть украинских военных попали в плен, перепутав позиции, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Восток» с позывным Пресс. По его словам, инцидент произошел в селе Новониколаевка Днепропетровской области.

Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек, — уточнил военный.

По словам Пресса, в Новониколаевке у ряда украинских военных возникли трудности с применением выданного им оружия НАТО. Российские бойцы получили от них американские ручные гранатометы в качестве трофеев.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ с позывным Капибара рассказал, что попал в плен через четыре дня после прибытия на фронт. Он отметил, что подготовка в украинском подразделении практически отсутствовала. В настоящее время Капибара служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

ВС РФ
СВО
военнопленные
ВСУ
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.