18 сентября 2025 в 09:55

Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Зеленограде прямо на улице нашли подозрительный предмет, напоминающий гранату, пишет 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на территории Мосводоканала.

По данным источника, предмет обнаружили на улице Конструктора Гуськова в районе Силино. Подробности инцидента пока неизвестны. На место уже выехали сотрудники МЧС.

Ранее в Новокузнецке местный житель взорвал петарду во дворе дома. Во время этого мужчина кричал «Аллаху акбар». Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого произошел взрыв в жилом доме на улице Кутузова в Туле. Неизвестный взорвал гранату. Отмечается, что пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия.

