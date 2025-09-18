Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 09:59

Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька

Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редька для похудения — это доступный и полезный продукт, который помогает снизить вес без строгих ограничений. Она содержит минимум калорий и максимум пользы: всего около 20 ккал на 100 граммов, при этом богата клетчаткой, витаминами и эфирными маслами. Благодаря этому редька отлично утоляет голод, ускоряет обмен веществ и мягко очищает организм от токсинов.

Польза редьки для похудения

Одним из главных преимуществ редьки является ее способность улучшать работу пищеварительной системы. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, выводит лишнюю жидкость и помогает бороться с отеками. Витамины группы В и калий поддерживают правильный обмен веществ, а эфирные масла ускоряют расщепление жиров и предотвращают их накопление.

Включение редьки в рацион помогает быстрее достичь стройности без вреда для организма. Она также поддерживает иммунитет, укрепляет сосуды и регулирует уровень сахара в крови, что особенно важно для тех, кто худеет.

Что приготовить из редьки для похудения

Чтобы редька приносила пользу и радовала вкусом, можно приготовить легкий салат. Для него потребуется 200 граммов черной редьки, одно зеленое яблоко, половина огурца, чайная ложка лимонного сока, немного свежей зелени и столовая ложка йогурта без сахара. Редьку натирают на крупной терке, яблоко и огурец нарезают тонкими ломтиками, все смешивают, заправляют лимонным соком и йогуртом. Такой салат получается свежим, легким и идеально подходит для ужина или перекуса.

Регулярное употребление блюд из редьки для похудения помогает не только сбросить лишний вес, но и улучшить общее самочувствие. Этот корнеплод становится незаменимым помощником в диетическом питании, сохраняя баланс между пользой и вкусом.

Ранее мы опубликовали рецепт вкусной жареной картошки с грибами.

овощи
похудение
салаты
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.