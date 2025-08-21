В Москве зафиксировали значительное сокращение угонов машин Ликсутов: число угонов автомобилей в Москве с 2010 года упало почти в 15 раз

Число случаев угона машин в Москве с 2010 года упало почти в 15 раз, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов во время выступления на Международном транспортном саммите. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это произошло благодаря работе систем видеонаблюдения и сотрудничеству правительства столицы с правоохранителями.

Если сравнивать 2010 год и 2025, у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей, — сказал Ликсутов.

Ранее руководитель центра техобслуживания, автоэксперт Михаил Пальмов заявил, что в скором времени в России может вырасти количество угонов китайских автомобилей. Он отметил, что уже сейчас под угрозой оказались популярные массовые машины и электрокары премиального класса. Эксперт добавил, что эти автомобили поставляются в Россию по системе параллельного импорта при отсутствии представительств, как правило, на них нет каталогов и поставщиков запасных частей.

До этого стало известно, что по сравнению с прошлым годом число угонов автомобилей в России увеличилось на 30%. Первое место в антирейтинге по-прежнему занимает Москва, за ней следует Санкт-Петербург.