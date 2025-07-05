8000 рублей на продукты: кому будут выдавать продовольственные сертификаты

8000 рублей на продукты: кому будут выдавать продовольственные сертификаты

В России предложили ввести новую меру социальной поддержки — продовольственные сертификаты. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. По сути, речь идет о фиксированной сумме денег, на которую малоимущие смогут покупать продукты. Каким будет размер выплаты и на что именно можно будет тратить эти деньги, расскажет NEWS.ru.

Что известно о новой мере поддержки граждан

Идея выдачи продовольственных сертификатов не нова. Такая мера поддержки уже действует в Москве, Калининградской области и других регионах страны, рассказал NEWS.ru автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Где-то перечисляют деньги на карту, где-то выдают продуктовые наборы, организуют горячее питание. Но правильнее было бы подойти к этому универсально и дать возможность человеку самому определять, что ему приобретать, в каком количестве и когда», — пояснил парламентарий.

По его словам, объекты торговли смогли бы предлагать владельцам сертификатов программы лояльности, дополнительные скидки, накопление бонусов и баллов.

Какой будет сумма сертификата

Размер самой выплаты предлагается установить до 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе.

Таким образом, к примеру, в Москве размер ежемесячной выплаты сейчас бы составил 8190 рублей, в Санкт-Петербурге — 6320 рублей, в Калининградской области — 5972 рубля, в Пензенской — 4800 рублей.

Получить сертификат смогут семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, либо одиноко проживающие россияне с доходом ниже прожиточного минимума.

Что можно купить на средства сертификата

По словам Ярослава Нилова, точный перечень продовольственных товаров определит правительство РФ.

За основу можно взять продовольственную корзину, которая действовала еще несколько лет назад, считает он. То есть речь идет о базовых продуктах — это хлеб, молоко, яйца, мясо и так далее. «Таким образом, на уровне Федерации будет введена дополнительная мера поддержки. При этом регионы смогут ее расширить — это их полномочия и возможности», — пояснил депутат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Нилов также отметил, что в будущем систему таких сертификатов можно распространить, к примеру, на покупку лекарств, оплату услуг ЖКХ, приобретение товаров молочной кухни для детей.

Чем сертификат отличается от продуктовых карточек

Можно ли сравнивать современные продовольственные сертификаты с продуктовыми карточками или талонами времен СССР? Тогда по карточкам в России в разное время происходило распределение среди населения хлеба, крупы, сахара, подсолнечного масла, обуви, швейных изделий. А с конца 1970-х годов в некоторых регионах ввели систему распределения продуктов по талонам.

По мнению Ярослава Нилова, сравнивать продовольственные сертификаты с карточками недопустимо. Последние вызывают у россиян негативную ассоциацию с дефицитными товарами, которые выдавались в определенном количестве в одни руки, указал он. В данном случае система поддержки нуждающихся граждан совсем другая.

Такого же мнения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Распределение товаров по талонам в СССР было вынужденной мерой в ответ на их дефицит. Сейчас же на полках магазинов большой выбор товаров, в том числе есть конкуренция. Никакого дефицита нет», — объяснил он в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, у сертификатов кардинально другая идейная основа, напомнил эксперт. Связана она с тем, чтобы предоставляемые меры социальной поддержки за счет бюджетных средств были максимально адресными и эффективными. Поэтому сравнивать сертификаты с советскими продуктовыми талонами некорректно, отметил Балынин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какой эффект для экономики будет от введения сертификатов

Экономист выразил уверенность, что использование инструмента продовольственных сертификатов даст экономический эффект, например, за счет поддержки отечественных производителей продуктов питания.

«Будет обеспечен дополнительный положительный вклад в стимулирование экономического роста за счет активизации деятельности российских производителей», — сказал он. Но важно проработать правовые и технологические нюансы реализации данной инициативы, чтобы указанные выше эффекты достигли максимальных значений, заключил эксперт.

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