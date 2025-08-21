Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 13:31

Суд в Чите решил депортировать мигранта за пропаганду ЛГБТ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Чите осудили мигранта по факту пропаганды ЛГБТ-отношений в социальных сетях (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет «МК в Чите» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Забайкалья. Мужчину приговорили к депортации за пределы России.

Как выяснилось, иностранец, будучи работником на стройке, сделал репост на личную страницу в социальных сетях. В посте содержался фильм с пропагандой запрещенного в РФ движения.

Мигрант намерен обжаловать приговор в Забайкальском краевом суде. Он уже подал соответствующую апелляционную жалобу.

Ранее сторонницу запрещенного в России движения арестовали по подозрению в насилии над 12-летней девочкой. Противоправные действия в отношении несовершеннолетней происходили в Санкт-Петербурге.

