Суд в Чите решил депортировать мигранта за пропаганду ЛГБТ

В Чите осудили мигранта по факту пропаганды ЛГБТ-отношений в социальных сетях (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет «МК в Чите» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Забайкалья. Мужчину приговорили к депортации за пределы России.

Как выяснилось, иностранец, будучи работником на стройке, сделал репост на личную страницу в социальных сетях. В посте содержался фильм с пропагандой запрещенного в РФ движения.

Мигрант намерен обжаловать приговор в Забайкальском краевом суде. Он уже подал соответствующую апелляционную жалобу.

