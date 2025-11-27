«Следующий этап»: экс-премьер России о перспективах Одессы и Николаева Степашин выразил надежду на добровольное воссоединение Одессы с Россией

Бывший премьер РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выразил надежду на добровольное воссоединение Одессы и Николаева с Россией. В комментарии ТАСС он подчеркнул, что рассматривает такой сценарий как «следующий этап» после урегулирования конфликта на Украине.

Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап, — отметил Степашин.

По словам экс-премьера, сейчас внимание стоит уделить мирным инициативам, включая предложенный США план из 28 пунктов. Он добавил, что «дальше будет видно».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в экономику страны. По его словам, с 2025 года все проекты на новых территориях реализуются по единым российским стандартам.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин между тем заявил, что российскую принадлежность Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в дальнейшем будет признавать все большее число государств. Он подчеркнул, что правда и законность на стороне Москвы.