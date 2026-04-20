Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:21

МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки

Посол Мексики Мехиас: несовершеннолетняя россиянка сама решила остаться в Мехико

Эдуардо Вильегас Мехиас Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД РФ, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Он уведомил о следственном опросе несовершеннолетней россиянки Марины Романовой в Мехико в присутствии российских дипломатов. Девушка, родители которой заявляли о ее похищении, выразила желание остаться в стране.

Был вызван посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас, который проинформировал о состоявшемся 17 апреля в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико следственном опросе представителями правоохранительных органов Мексики несовершеннолетней гражданки России, — говорится в сообщении.

Мехиасу указали на важность обеспечения возможности для уполномоченных представителей России свободно общаться с согражданами. Также мексиканской стороне напомнили, что Москва будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг ситуации с подростком.

Ранее российский посол в Мексике провел встречу с 17-летней девушкой. Беседа прошла в напряженной обстановке. Как отметила мать девочки, консульская встреча была больше похожа на судебное разбирательство.

Власть
Мексика
Россия
МИД РФ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.