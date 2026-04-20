На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная

Юмористка, звезда телепередачи «Аншлаг» Елена Воробей проводила отца Якова Лебенбаума в последний путь на Троекуровском кладбище, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на ТНТ. Похороны также посетила возлюбленная покойного Зоя, которая моложе его на 20 лет.

Воробей обнялась с последней избранницей отца. Проститься с Лебенбаумом пришли родные, друзья семьи и коллеги артистки.

Мы боролись за папу до последнего мгновения, но эту битву проиграли, — сказала артистка.

Отца артистки похоронили рядом с могилой его супруги, умершей 10 лет назад. Лебенбаум ушел из жизни 17 апреля, спустя два дня после 77-летия.

Ранее сообщалось, что Воробей якобы стало плохо на съемочной площадке. Прибывшие на место медики оказали артистке необходимую помощь. По информации РЕН ТВ, у нее резко повысилось артериальное давление на фоне эмоционального перенапряжения.

Директор юмористки Олеся Подлесная заявила, что она чувствует себя хорошо. По ее словам, Воробей продолжает активно работать на съемочной площадке в привычном режиме, не беря паузу на восстановление.