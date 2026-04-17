Известной артистке стало плохо во время съемок РЕН ТВ: Елене Воробей стало плохо на съемочной площадке в Москве

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что заслуженной артистке РФ Елене Воробей стало плохо на съемочной площадке. В публикации говорится, что инцидент произошел на Стандартной улице в Москве. Как пишет телеканал, прибывшие на место медики оказали артистке необходимую помощь.

По информации РЕН ТВ, 58-летней артистке вызвали скорую. Телеканал отмечает, что у Воробей резко повысилось артериальное давление на фоне эмоционального перенапряжения.

Позже директор заслуженной артистки России Олеся Подлесная опровергла появившиеся слухи о резком ухудшении состояния юмористки, заявив, что с ней все хорошо. Она отметила, что Воробей продолжает активно работать на съемочной площадке в привычном режиме, не беря паузу на восстановление.

Ранее Воробей заявила, что за кулисами юмористических программ случаются романы. Заслуженная артистка России призналась в отношениях с одним из коллег. Она не стала раскрывать личность своего экс-созлюбленного, но отметила, что романы за кулисами мешают карьере. По мнению Воробей, актерская профессия требует особого рода любви между партнерами по сцене.