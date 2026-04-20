Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов

США снимут блокаду с иранских портов после заключения мирной сделки, заявил агентству Bloomberg глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля.

Я не сниму это (блокаду Ирана. — NEWS.ru), пока не будет заключена сделка, — сказал Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что США и Иран могут заключить соглашение вечером 20 апреля. Глава государства также отметил, что готов встретиться с иранским руководством при необходимости.

До этого Трамп отметил, что Израиль не уговаривал США начать конфликт с Ираном. В своей соцсети Truth Social он написал, что к этому его подтолкнули последствия атаки на Израиль в 2023 году.

Кроме того, президент подчеркнул, что повестка переговоров между Вашингтоном и Тегераном сводится исключительно к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия. По мнению американского лидера, это «простой вопрос». При этом хозяин Белого дома добавил, что ему безразлично, прибудет ли иранская делегация на предстоящие переговоры в Исламабад.