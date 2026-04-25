Беру банку сгущенки, какао и масло — через час на столе шоколадное лакомство, нежнее торта и без выпечки

Беру банку сгущенного молока, какао и сливочное масло — варю на медленном огне до загустения, выливаю в форму, остужаю в холодильнике. Через час на столе шоколадный десерт, который получается нежным, маслянистым и намного вкуснее покупных кремовых тортов, но без выпечки и без лишних хлопот.

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого перекуса. Получается обалденная вкуснятина: плотная, гладкая шоколадная масса с насыщенным вкусом какао и сливочной ноткой, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г сгущенного молока, 4 столовые ложки какао-порошка, 30 г сливочного масла. В кастрюльке или ковшике смешайте сгущенное молоко и какао, поставьте на медленный огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Добавьте сливочное масло, варите, помешивая, до полного растворения масла и загустения массы (около 5–7 минут).

Форму для застывания застелите пищевой пленкой, вылейте горячую массу, разровняйте. Уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания. Готовый десерт выложите на тарелку, посыпанную какао, снимите пленку, посыпьте сверху какао-порошком. Нарежьте на порционные кусочки. Храните в холодильнике.

