Смешала сгущенку с какао и миндалём — к чаю подаю «Миндальные грезы»: нежнее и вкуснее трюфелей

Это гениально простой рецепт десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с выпечкой и сложными ингредиентами. Никакой духовки — просто смешал сгущенку с какао, добавил миндаль, охладил и нарезал.

Получается обалденная вкуснятина: нежный шоколадный десерт с хрустящими вкраплениями миндаля и приятной тягучей текстурой, напоминающий конфеты или трюфели.

Сгущенка делает его сладким и насыщенным, какао — шоколадным и ароматным, а миндаль добавляет хруст и ореховую нотку. Он намного вкуснее и полезнее магазинных конфет, при этом готовится за 20 минут. Идеален к чаю, кофе или как быстрый десерт для всей семьи. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 1 банка варёной сгущенки (380 г), 1 стакан миндаля (150 г), 3 ст. ложки какао-порошка, 50 г сливочного масла. Миндаль обжарьте на сухой сковороде 3–5 минут, измельчите ножом (не в муку, а кусочками). В миске смешайте варёную сгущенку, размягчённое сливочное масло и какао. Добавьте миндаль, перемешайте. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте. Уберите в холодильник на 1–2 часа до застывания. Нарежьте на квадратики или брусочки. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот десерт. Удивило то, что он застыл ровно, держит форму и не крошится. Кстати, вместо миндаля можно взять грецкие орехи или фундук — вкус будет ещё интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
