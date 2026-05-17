17 мая 2026 в 15:15

Замораживаю бананы и взбиваю с молоком: через 5 минут подаю мягкое мороженое без сахара и сливок

Фото: D-NEWS.ru
Мягкое мороженое из банана за 5 минут — это десерт, который готовится из двух ингредиентов без сахара, сливок и мороженицы.

Замороженные бананы, взбитые с холодным молоком, превращаются в нежную, кремовую массу. Вкус натуральный, сладкий и очень приятный.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 спелых банана, 100 мл холодного молока (можно заменить на растительное).

Как приготовить

Бананы очистите, нарежьте колечками, заморозьте на 23 часа (лучше на ночь). Замороженные бананы поместите в блендер, добавьте холодное молоко. Взбивайте до получения однородной, кремообразной консистенции (около 12 минут). Подавайте сразу как мягкое мороженое. При желании можно добавить какао, ягоды или орехи.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова ранее уже пробовала делать мороженое дома, но все рецепты были основаны на взбитых сливках. Этот метод приготовления порадовал своей простотой и дешевизной. Молоко и бананы — это то, что можно купить в любом магазине у дома (в отличие от жирных сливок). А главное, вкус совершенно не подкачал.

Ранее стало известно, как приготовить торт-мороженое из вафельных коржей.

Проверено редакцией
