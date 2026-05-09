Будете готовить все лето: рецепт мороженого без сливок — на молоке

Домашнее мороженое без сливок — это невероятно вкусный и ароматный десерт, который вы будете готовить все лето.

Нежный, шелковистый пломбир на основе желтков и молока с ванилью, застывая, превращается во вкуснейшее лакомство, которое не уступает магазинному.

Для приготовления понадобится: 6 желтков, 150 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 600 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла.

Рецепт: в сотейнике смешайте желтки, сахар и ванильный сахар, разотрите до однородности. Влейте молоко, перемешайте. Поставьте на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения (смесь должна начать обволакивать ложку). Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до растворения.

Перелейте в форму для заморозки, остудите при комнатной температуре, затем уберите в морозилку. Каждые 30–40 минут в течение 2–3 часов перемешивайте массу для получения однородной текстуры.

