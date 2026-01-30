Жители Аляски увидели сразу четыре солнца

Сразу четыре солнца взошли над Аляской, сообщает Echoes of Unbound Curiosity на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Необычное оптическое явление получило название паргелий.

На кадрах видны четыре ярких солнечных диска, выстроенных почти в одну горизонтальную линию низко над горизонтом. Центральный круг — это настоящее Солнце, а по бокам от него расположены три светящихся пятна, похожие на него по форме и яркости.

Паргелий возникает, когда солнечный свет преломляется и отражается в шестигранных кристаллах льда, находящихся в холодном воздухе или перистых облаках. В результате рядом со звездой появляются так называемые ложные солнца. Паргелий возникает преимущественно в холодную погоду.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о «ледяной радуге» в небе над Омском. По его словам, редкое оптическое явление, которое иногда называют «зимней радугой» возникло из-за частичек льда. В регионе установились 30-градусные морозы.