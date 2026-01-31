Зимняя Олимпиада — 2026
«Очередная нечестная попытка»: аналитик уличил США в искажении событий СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в США распространяют фейки о конфликте на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Сегодня в Соединенных Штатах активно распространяются недостоверные сведения о ходе боевых действий на Украине, обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. В частности, по его словам, американская администрация утверждает, что Россия якобы находится на грани краха.

Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение, — отметил Джонсон.

Он добавил, что в реальности украинская армия несет потери, которые «невозможно восполнять». Войска не имеют достаточно обученных солдат и денег, чтобы поддерживать подготовку новобранцев. Кроме того, Киев стремительно теряет территории.

Ранее Джонсон обвинил американскую разведку в целенаправленном введении в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно ситуации в России. Он утверждает, что спецслужбы намеренно приуменьшают реальные показатели, касающиеся, например, состояния российской экономики и мощи ее армии.

