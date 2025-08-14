Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей

Средний размер социальной пенсии в России стал выше 15,5 тысячи рублей, следует из данных Соцфонда. С 1 января показатель вырос примерно на две тысячи рублей, передает РИА Новости.

Уточняется, что на 1 июля этого года социальная пенсия равнялась 15 534 рублям. Неработающие пенсионеры получают в среднем 15 856 рублей в месяц, в то время как работающие — 11 659 рублей.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении ежегодной 13-й пенсионной выплаты. Политик назвал эту меру справедливой и необходимой для поддержки пожилых россиян в конце года.

Он подчеркнул важность дополнительной финансовой помощи пенсионерам. По его мнению, выплата перед Новым годом стала бы существенным подспорьем для этой категории граждан, испытывающих серьезные материальные трудности.

До этого в Госдуме предложили компенсировать работающим пенсионерам пропущенные ими индексации пенсий. Если соответствующий закон будет принят, размер выплат заметно вырастет у тех, кто продолжает свою трудовую деятельность.