14 августа 2025 в 07:22

Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях

Россиянам с 2026 года могут запретить брать больше одного займа в МФО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам с 2026 года могут запретить брать больше одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно, заявил «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в стране также введут трехдневный период охлаждения при выдаче денег такими МФО.

Депутат добавил, что максимальный уровень переплаты по микрозаймам могут снизить со 130% до 100%. Все предложенные меры будут обсуждать в Госдуме осенью. В то же время власти ужесточат контроль на теневым кредитованием, в том числе введут запрет на рекламу услуг черных кредиторов.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо расширить основания для предоставления кредитных каникул. Кроме того, надо обязать кредиторов снижать ставки по выданным займам вслед за ставкой ЦБ РФ, подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что партия предлагает отменить лимиты по займам, на которые разрешается оформить каникулы. Например, для потребкредита лимит — 450 тысяч рублей, для автокредита — 1,6 млн рублей, объяснил Миронов.

Россия
займы
деньги
ограничения
Анатолий Аксаков
