Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья Лихорадка чикунгунья сильнее распространена в Азии, Африке и Южной Америке

Вспышки лихорадки чикунгунья чаще всего фиксируют в странах Африки, Азии и Южной Америки, сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ». В этом году заболевание распространяется на островах Индийского океана, в Южной Азии, Кении, Сомали и на Мадагаскаре.

Вспышку лихорадки чикунгунья недавно зафиксировали в Китае. В России нет зарегистрированных случаев заболевания, но остается риск его завоза из эндемичных районов.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая опасность из-за лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Однако риск возникновения завозных случаев инфекции сохраняется.

До этого врач-вирусолог Виктор Зуев рассказал, что главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья стала сильная боль в суставах. Кроме того, у пациента может появиться сыпь. Медик отметил, что чикунгунья в переводе с китайского означает «быть согнутым», в данном случае — от боли. При этом также поднимается температура до 40 градусов.

Директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале создания вакцины от лихорадки чикунгунья в России. На разработку препарата потребуется два года.