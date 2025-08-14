Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита

Врач Сластен: пожелание приятного аппетита отвлекает от еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожелание приятного аппетита не только лишено смысла, но и мешает процессу приема пищи, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. По ее словам, эта фраза нарушает естественный процесс пищеварения, заставляя человека отвлекаться на ответную реакцию.

Пожелание приятного аппетита — поздняя замена религиозной традиции. В сущности оно не несет особого смысла. Аппетит — это физиологическая реакция на удовлетворение чувства голода, а не чувственное удовольствие, которое можно пожелать. К тому же подобным пожеланием нарушается правило приватности. Человек ест, а вы его отвлекаете, вызываете к ответу с полным ртом. В итоге в силу вежливого посыла трапезничающий должен как-то отреагировать вместо того, чтобы спокойно принять пищу. Когда человек ест, нельзя торопиться, разговаривать, отвлекаться. Это важно для процесса пищеварения, — пояснила Сластен.

Она отметила, что во многих культурах акцент на процессе еды считается неуместным. Например, по ее словам, во Франции фраза Bon appétit употребляется только в определенных ситуациях — от хозяина дома или повара.

Во Франции, откуда, собственно, пришло Bon appétit, такая фраза используется строго по ситуации: только если вы хозяин дома или повар. А если все за столом — свои, близкие или коллеги, то делать акцент на процессе еды не считается уместным. В подобной ситуации уместно вспомнить другой посыл — наследие СССР: «Когда я ем, я глух и нем», — резюмировала Сластен.

Ранее терапевт Дмитрий Василенко заявил, что медленный прием пищи положительно влияет на метаболизм, а также насыщает человека чувством сытости. Быстрое поглощение еды зачастую приводит к перееданию, предупредил врач. По его словам, когда человек ест не торопясь, у мозга больше времени для обработки сигналов, что организм уже получил достаточное количество пищи.

