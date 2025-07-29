Новрузов победил Абдырахманова на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

Новрузов победил Абдырахманова на турнире IBA Bare Knuckle в Москве Новрузов победил Абдырахманова в бою на голых кулаках на турнире в Москве

Эмиль Новзуров победил единогласным решением судей Самата Абдырахманова в рамках турнира по кулачным боям в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе IBA Bare Knuckle. Поединок продлился пять раундов. Еще в одном бою вечера обладатель чемпионского перстня Top Dog Магомед Магомедов победил действующего чемпиона лиги Prime FL Ильнара «Хантера» Ишимбаева.

Также в рамках турнира в Москве Амирхан Оев победил Андрея Ялымова раздельным решением судей. В бою Алана Абаева и Исы Исаева была зафиксирована ничья. Мурад Халидов победил Ивана Смирнова нокаутом во втором раунде. Геннадий Маркарян оказался сильнее Исраила Сулейманова единогласным решением судей.

Кроме того, Абдулджабар Гасанов, Игорь Иванченко и Егор Горшков победили Васифа Аббасова, Пеле Садояна и Эмира Джумабаева соответственно. Гостем турнира стал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс.

Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян победил американца Маркуса Макги в поединке на турнире UFC в Абу-Даби. Судьи единогласно проголосовали за это решение.



