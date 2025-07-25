Храм Сатаны, удар по поезду, антироссийский фильм: ВСУ атакуют РФ 25 июля

В ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили более сотни беспилотников над Россией. В Краснодарском крае два человека получили травмы после падения обломков БПЛА на пассажирский поезд. В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал ребенок. После изгнания украинских бойцов в донбасском селе нашли «храм Сатаны» (движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Мужчина снимал антироссийский фильм по заданию ГУР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

В ночь на 25 июля силы противовоздушной обороны уничтожили более сотни украинских беспилотников над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, массированной атаке ВСУ подверглись девять регионов и акватория Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

26 дронов сбили над Белгородской областью, 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской. Девять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским. Еще по три БПЛА сбили над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской областью и один — над Орловской.

Кроме того, в ночь на 25 июля в Северной Осетии — Алании был введен режим беспилотной опасности. Губернатор региона Сергей Меняйло в Telegram-канале предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

Позже он сообщил о введении плана «Ковер» на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали Краснодарский край

В ночь на 25 июля Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов над Славянском-на-Кубани Краснодарского края. По информации канала, в регионе работали силы ПВО. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

Жители рассказали SHOT, что в южной части Славянска-на-Кубани прогремели взрывы. По сообщению канала, прозвучало около четырех хлопков. SHOT добавил, у автомобилей сработали сигнализации.

Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 25 июля БПЛА ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край. По его словам, есть небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах. Кроме того, фрагменты дрона рухнули на вагон поезда в Тимашевске.

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда», — написал Кондратьев.

Вокзал Тимашевска был обесточен в результате падения фрагментов дронов. Как уточнил губернатор, впоследствии энергоснабжение восстановили.

Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА на вагоны поезда два человека получили легкие травмы.

«Двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию», — уточнил губернатор.

В ДНР пострадал ребенок в результате атаки ВСУ

Два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены в результате атаки ВСУ на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, пострадавших госпитализировали. Противник совершил 30 нападений, в ходе которых применял ударные БПЛА.

«В поселке Федоровка городского округа Иловайск в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2013 г. р. В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на мотоцикл ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 г. р.», — написал Пушилин.

Кроме того, в результате ударов противника получили повреждения два жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, автобус в Калининском районе, магазин и здание инфраструктуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе мужчина снимал антироссийский агитфильм

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в работе на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщили в местном управлении спецслужбы. По данным ведомства, мужчина готовил видеоматериалы для агитационного антироссийского фильма в Севастополе.

«Установлено, что местный житель, сторонник украинского националистического режима, инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России», — заявили в ФСБ.

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2025 года мужчина участвовал в координируемой украинскими спецслужбами диверсионной и разведывательной деятельности. Он провел видеосъемку для антироссийского фильма. В сценарии проекта эксперты нашли признаки формирования негативного образа ВС РФ.

Следователи возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В селе ДНР обнаружили сатанинский жертвенник после отступления ВСУ

В селе Улаклы в ДНР, перешедшем под контроль ВС РФ в феврале 2025 года, обнаружили сатанинский жертвенник, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По его данным, в одном из погребов, где, по словам местных жителей, прятались бойцы ВСУ, были найдены атрибуты — череп козла, кинжал, гонг и нарисованная пентаграмма.

«Думают, перед побегом хлопчики поняли, что даже ритуалы им не помогают, и сбежали без магических атрибутов», — говорится в публикации канала.

Военный эксперт Ян Гагин заявил, что это уже не первая подобная находка на позициях, с которых удалось выбить солдат ВСУ.

«Мы и раньше находили подобные места и артефакты, связанные с культом Сатаны, а также с „новыми“ религиями, которые чаще всего присущи таким националистическим подразделениям, как „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)», — добавил Гагин.

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